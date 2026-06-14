Pančevo Sportska dešavanja

Novak Perišić šampion, Ksenija Mrkela vicešampionka Srbije

21:17

14.06.2026

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Foto: AK Dinamo Pančevo

Prvog dana Atletskog prvenstva Srbije za mlađe juniore i juniorke, koje se održava u Kraljevu, Atletski klub Dinamo iz Pančeva ostvario je fantastičan uspeh osvojivši dve vredne medalje. Talentovani pančevački atletičari u potpunosti su opravdali ulogu favorita i potvrdili visok kvalitet na nacionalnoj sceni.

Najveći uspeh zabeležio je sjajni Novak Perišić, koji je u izuzetno teškoj i iscrpljujućoj trci na 2000 metara stipl postao šampion Srbije. Odmah za njim, ogroman uspeh ostvarila je i Ksenija Mrkela, koja je u izuzetno jakoj konkurenciji na 400 metara osvojila srebrnu medalju i ponela titulu vicešampionke države.

 Velike zasluge za ove rezultate pripadaju i njihovom treneru Ljupču Cvetkoskom, koji je odlično pripremio takmičare za napore na stazi. Nakon izuzetno napornog, ali rezultatski uspešnog prvog dana, ekspediciju Dinama već sutra očekuju nova iskušenja i borbe za postolje drugog dana šampionata u Kraljevu.
(Pančevac/S.L)

Tagovi

AK Dinamo Pančevo Ksenija Mrkela Ljupčo Cvetkoski Novak Perišić Prvenstvo Srbije za mlađe juniore

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