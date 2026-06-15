Dr Danijela Ristovski Kornic o pravilnom uzorkovanju krvi

Načelnica Službe za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Pančevo, dr Danijela Ristovski Kornic, gostovala je u emisiji „Buđenje uz TV Pančevo” i tom prilikom istakla ključnu važnost preventivnih pregleda.

Prema njenim rečima, analizu krvi ne treba odlagati do pojave akutnih simptoma bolesti. Građani treba da se obrate svojim izabranim lekarima kako bi iskoristili brojne skrining programe koji se sprovode u Domu zdravlja, među kojima su najtraženije provere krvne slike, lipidnog statusa, kao i jednostavan, ali izuzetno važan skrining na kolorektalni karcinom putem pregleda stolice na okultno krvarenje.

Dr Ristovski Kornic je posebno skrenula pažnju na pravilno ponašanje pacijenata pre samog dolaska u laboratoriju. Preporuka je da se hrana ne konzumira najmanje 12 sati pre vađenja krvi kako bi se izbegli lažni skokovi šećera i masnoća. Takođe, nekoliko dana pre pretraga gvožđa i kalcijuma potrebno je prekinuti upotrebu suplemenata, dok preterano konzumiranje gaziranih pića treba izbegavati jer može nepovoljno uticati na vrednosti transaminaza i bilirubina.

U pančevačkoj laboratoriji beleži se konstantan priliv od 350 do 450 pacijenata dnevno, što potvrđuje visoku svest sugrađana o zdravlju čak i u letnjem periodu. Sistem zakazivanja je uveden kako bi se eliminisale bespotrebne gužve, dok trudnice, onkološki i hitni pacijenti imaju apsolutni prioritet i primaju se bez zakazivanja. Načelnica je pohvalila sjajan tim zaposlenih koji radi na prijemu na šalterima i spratu, napomenuvši da je posebna ekipa u prizemlju uvek na raspolaganju teže pokretnim pacijentima.

(Pančevac/RTV Pančevo)