Čaušić: Vetar rasplamsao požar u Deliblatskoj peščari

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Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se rasplamsao zbog jakog vetra koji menja pravac i širi vatru, ali naselja za sada nisu ugrožena
20:27
16.08.2026
Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se rasplamsao zbog jakog vetra koji menja pravac i širi vatru, ali naselja za sada nisu ugrožena
Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se rasplamsao zbog jakog vetra koji menja pravac i širi vatru, ali naselja za sada nisu ugrožena, izjavio je načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, saopštio je MUP.
Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić kazao je došlo do rasplamsavanja požara u Deliblatskoj peščari, ali da naselja u ovom trenutku nisu ugrožena.
Do komplikacija u Deliblatskoj peščari došlo je usled jakog vetra koji, kako navode, menja pravac i intenzivno širi vatru.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije, zajedno sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima i meštanima, rade na sprečavanju širenja požara ka kritičnim pravcima i njegovom stavljanju pod kontrolu.
(Pančevac)
Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se rasplamsao zbog jakog vetra koji menja pravac i širi vatru, ali naselja za sada nisu ugrožena
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