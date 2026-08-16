Izložba Svetlane Dingarac „Tvrđave i utvrđeni gradovi Srbije” od 20. avgusta

VRŠAC – U galeriji Doma vojske u Vršcu, u četvrtak, 20. avgusta, sa početkom u 19 časova, biće svečano otvorena izložba fotografija autorke Svetlane Dingarac pod nazivom „Tvrđave i utvrđeni gradovi Srbije”. Svi zainteresovani posetioci postavku mogu pogledati do 26. avgusta, svakog dana u terminu od 19 do 22 sata.

Ova putujuća multimedijalna izložba predstavlja deo šireg projekta pokrenutog 2018. godine, sa ciljem da se javnosti približe i od zaborava sačuvaju kasnoantička, ranovizantijska i srednjovekovna utvrđenja na tlu Srbije. Postavka ima i važnu edukativnu ulogu, jer mnoga od ovih istorijskih mesta danas postoje samo u tragovima ili kao nepristupačne ruševine.

Kasnije, kao sastavni deo projekta pokrenut je i internet sajt „Tvrđave Srbije” (tvrdjave.rs), gde se redovno objavljuju opisi, legende i fotografije, uz interaktivnu mapu koja omogućava prikaz lokaliteta u 3D formatu i pretragu po regionima. Autorka izložbe, Svetlana Dingarac, članica je ULUPUDS-a i nosilac zvanja Kandidat majstor fotografije u Foto savezu Srbije, sa bogatim međunarodnim iskustvom i preko 150 kolektivnih i osam samostalnih izložbi iza sebe.

(Pančevac)