Pančevo Pančevo u slikama

Udruženju „Vešte ruke” uručena zahvalnica na Preobraženjskim danima

20:27

16.08.2026

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Foto: Udruženje „Vešte ruke“

Udruženje građana „Vešte ruke” iz Pančeva dobilo je zvanično priznanje za učešće na tradicionalnoj manifestaciji „Preobraženjski dani”.

Zahvalnicu je dodelilo Udruženje žena „Pančevke” iz Gornjeg grada, koje je ujedno i organizator ove manifestacije. Priznanje predstavlja potvrdu uspešne saradnje između lokalnih udruženja koja se bave očuvanjem tradicije, starih zanata i izradom narodnih rukotvorina.
Ova nagrada dodatno motiviše pančevačke kreativce iz udruženja „Vešte ruke” da nastave sa aktivnim radom i izlaganjem svojih autentičnih proizvoda na manifestacijama širom Južnog Banata.

(Pančevac/S.L)

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