Ivo Andrić od sutra u Gradskoj biblioteci

Pančevačka biblioteka, povodom pola veka od smrti i 65 godina od dodele Nobelove nagrade, podseća nas na Ivu Andrića izložbom koju je osmislila Dunja Antonov Rotar

Fotografije, rukopise, knjige, novinske tekstove, dokumenta, lične predmete i audio-vizuelne sadržaje, sklopljene u jedinstvenu izložbu posvećenu književniku Ivi Andriću, povodom 50 godina od smrti i 65 godina od dodele Nobelove nagrade, u holu Gradske biblioteka posetioci će moći da vide od ponedeljka, 17. avgusta.

Po zamisli autorke Dunje Rotar, arhivistkinje u Istorijskom arhivu Pančevo, ova multimedijalna izložba koja nosi naziv „Nemiri od vijeka”, velikog pisca predstaviće slobodnije i savremenije u odnosu na klasične arhivističke, muzeološke ili bibliotečke prezentacije.

– Cilj mi je da ovom izložbom posetioce navedem da Andriću priđu bez suvišne svečane distance — kroz dokument, sliku, rukopis i reč — i da još jednom otkriju zbog čega njegovo delo, i posle toliko decenija, nastavlja da traje. Kroz povezivanje raznih vrsta građe putem savremenog grafičkog oblikovanja i kolaža građa dobija novi kontekst, a posetiocu se pruža mogućnost da Andrića otkriva ne samo kao velikog pisca iz prošlosti, već i kao autora čija pitanja o čoveku, vremenu, prolaznosti i stvaranju inspirišu i u današnjem vremenu – pojasnila je Dunja Antonov Rotar.

Izložba neće imati „svečano otvaranje”, nego će biti dobrodošlica svima onima koji prolaze kroz hol Gradske biblioteke, ako su se zaputili u čitaonicu ili na pozajmno odeljenje. Sigurno je takođe dobar povod i onim drugima da navrate u ovaj prostor koji se nalazi u Nemanjinoj, između ulica Svetog Save i Karađorđeve.

Zbog visokih temperatura Gradska biblioteka Pančevo će i od ponedeljka, 17. avgusta do petka, 21. avgusta raditi dvokratno: – od 8.00 do 12.00 časova i

– od 17.00 do 20.00 časova.

(Pančevac / N. S.)

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