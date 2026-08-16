Nedeljni horoskop od 17. do 23. avgusta: Vreme stabilizacije i prelazak u sezonu Device

Nakon burne nedelje obeležene totalnim pomračenjem Sunca, period od 17. do 23. avgusta 2026. donosi preko potrebno olakšanje, stabilizaciju i spuštanje tenzija. Početak nedelje vodi nas kroz energiju Meseca u Vagi, što stavlja akcenat na diplomatiju, rešavanje partnerskih odnosa i donošenje odluka hladne glave.

Ključni kosmički preokret dogodiće se na samom kraju nedelje, tačnije 23. avgusta, kada Sunce zvanično prelazi iz vatrenog Lava u analitičnu, organizovanu i praktičnu Devicu. Ovaj prelazak označiće promenu fokusa javnosti sa drame i ega na rad, zdravlje, detalje i rešavanje svakodnevnih obaveza.

U nastavku pogledajte detaljnu prognozu za svaki znak Zodijaka na polju ljubavi, posla i zdravlja.

♈ Ovan (21. mart – 19. april)

❤️ Ljubav: Početak nedelje donosi fokus na partnerstva. Ako je prošla nedelja bila napeta, sada je pravi trenutak za mirne i otvorene razgovore bez ponosa.

💼 Posao: Mars u Raku vas tera na oprez, dok Venera u Vagi traži kompromise. Kraj nedelje donosi pojačanu administrativnu posvećenost i sređivanje dokumentacije.

🍏 Zdravlje: Mogući su manji problemi sa urinarnim traktom. Unosite više tečnosti.

♉ Bik (20. april – 20. maj)

❤️ Ljubav: Venera u Vagi donosi harmoniju kroz svakodnevne rituale sa partnerom. Slobodni Bikovi mogu ući u zanimljivu prepisku preko poslovnih kanala.

💼 Posao: Očekuje vas nedelja prepuna sitnih, ali važnih zadataka. Vaša pedantnost dolazi do izražaja, a od vikenda se otvaraju kreativnije poslovne opcije.

🍏 Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu. Izbegavajte previše začinjenu hranu i slatkiše.

♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)

❤️ Ljubav: Merkur u Lavu vas čini duhovitim i privlačnim. Početak nedelje idealan je za izlaske i flert, dok vikend donosi mirniju porodičnu atmosferu.

💼 Posao: Energija vam se stabilizuje nakon selidbe Marsa iz vašeg znaka. Lakše se fokusirate, a vaši predlozi dobijaju odobrenje od strane nadređenih.

🍏 Zdravlje: Odlično. Osećate nalet kreativne i fizičke energije.

♋ Rak (21. jun – 22. jul)

❤️ Ljubav: Sa Marsom u vašem znaku, vaše strasti su naglašene, ali i osetljivost. Pazite da ne reagujete previše odbrambeno na partnerove dobronamerne opaske.

💼 Posao: Fokus je na privatnim projektima ili uređenju radnog prostora. Finansijska situacija se popravlja nakon turbulencija iz prethodnog perioda.

🍏 Zdravlje: Mogući su prolazni problemi sa želucem usled potisnutog stresa.

♌ Lav (23. jul – 22. avgust)

❤️ Ljubav: Iako sezona vašeg znaka polako jenjava, Merkur je i dalje tu da vam pomogne da rečima osvojite koga želite. Slobodni Lavovi privlače pažnju u komšiluku ili na kraćim putovanjima.

💼 Posao: Vreme je da sumirate rezultate odluka donetih tokom eklipse. Kraj nedelje i prelazak Sunca u Devicu prebacuje vaš fokus direktno na zaradu i nove izvore prihoda.

🍏 Zdravlje: Vitalnost vam je na visokom nivou, ali ne zanemarujte potrebu za snom.

♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)

❤️ Ljubav: Ulazak Sunca u vaš znak u nedelju donosi vam ogroman nalet samopouzdanja. Spremni ste da izađete iz senke i jasno kažete partneru šta želite od odnosa.

💼 Posao: Do vikenda završavajte zaostale obaveze i radite diskretno. Od 23. avgusta počinje vaš period godine, kada preuzimate liderske pozicije i pokrećete nove projekte.

🍏 Zdravlje: Psihološki pritisak popušta pred kraj nedelje; osetićete preporod.

♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

❤️ Ljubav: Venera i Mesec u vašem znaku na početku nedelje čine vas neodoljivim. Ovo su idealni dani za ljubav, obnavljanje romantičnih iskri i redefinisanje partnerskih ciljeva.

💼 Posao: Diplomatija vam je najjače oružje ove nedelje. Uspešno ćete rešiti konflikt između kolega, što će podići vaš ugled u očima menadžmenta.

🍏 Zdravlje: Pazite na hormone i unosite dovoljno vitamina.

♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

❤️ Ljubav: Mars u Raku vam šalje lepe aspekte za stabilizaciju emocija kroz duhovnu povezanost. Zauzeti Škorpioni planiraju zajedničko putovanje.

💼 Posao: Prva polovina nedelje zahteva rad u ilegali i planiranje taktike. Od vikenda, sa prelaskom Sunca u Devicu, dobijate veliku podršku prijatelja i saradnika.

🍏 Zdravlje: Smanjite tempo i obezbedite sebi trenutke potpune izolacije i odmora.

♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)

❤️ Ljubav: Društveni život vam je bogat, a Venera iz Vage donosi harmoniju kroz krug prijatelja. Neko ko vam je do sada bio samo podrška može pokazati dublje emocije.

💼 Posao: Sezona Device koja počinje u nedelju snažno pogađa vaše polje karijere i statusa. Spremite se za ozbiljne poslovne razgovore i preuzimanje veće odgovornosti.

🍏 Zdravlje: Čuvajte zglobove i tetive prilikom sportskih aktivnosti.

♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)

❤️ Ljubav: Mars u polju partnerstva donosi povišenu temperaturu. Kanališite ovu energiju kroz strast i zajedničke fizičke aktivnosti, radije nego kroz rasprave o dominaciji.

💼 Posao: Početak nedelje donosi javna priznanja ili završetak važnog poslovnog ciklusa. Od vikenda se otvaraju mogućnosti za saradnju sa inostranstvom ili dalju edukaciju.

🍏 Zdravlje: Moguća je prolazna glavobolja usled premora na poslu.

♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)

❤️ Ljubav: Merkur u polju partnerstva i dalje donosi potrebu za dugim i smislenim razgovorima sa voljenom osobom. Slobodne Vodolije privlači neko ko deli njihove intelektualne poglede.

💼 Posao: Odlična nedelja za rešavanje pravnih pitanja, ugovora ili planiranje dalekih putovanja. Finansijski segment zahtevaće više opreza od vikenda.

🍏 Zdravlje: Osećate se stabilno, ali vam prija više boravka na svežem vazduhu.

♓ Ribe (19. februar – 20. mart)

❤️ Ljubav: Strastveni Mars u Raku budi vašu romantičnu stranu. Ipak, od nedelje (23. avgusta) Sunce ulazi u vaše polje partnerstva, donoseći ozbiljne testove i važne odluke u vezama.

💼 Posao: Rešavate pitanja vezana za poreze, nasledstvo, kredite ili raspodelu budžeta sa partnerima. Finansijski rezovi donose stabilizaciju na duže staze.

🍏 Zdravlje: Osetljiv urogenitalni sistem; izbegavajte prehlade.

(Pančevac)