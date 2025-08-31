Napravite zdrave brauni kocke sa urmama bez pečenja

Brauni kocke od urmi pune su prirodne slatkoće, vlakana i biljnih proteina, zahvaljujući kombinaciji urmi, ovsenih pahuljica i putera od orašastih plodova. Podseća na pravi brauni, a pravi se još lakše – bez pečenja! Super su kao energetski dodatak, neka fina užina i gorivo pred trening, ali i kao zdrava zamena za dezert.

Osim što se brzo pripremaju i ne zahtevaju pečenje, ove brauni kocke možete unapred pripremiti i držati u frižideru za dane kada vam zatreba brza doza energije.

Recept za brauni od urmi

Sastojci: 1 šolja iseckanih Medjool urmi (ili drugih mekših urmi, bez koštica)

1 šolja ovsenih pahuljica

1 šolja putera od badema ili drugog orašastog ploda (kikiriki, lešnik…)

1/4 šolje nezaslađenog kakao praha

1/4 kašičice soli

Priprema:

Urme potopite u činiji sa vrućom vodom tako da ih voda u potpunosti prekrije. Ostavite ih da odstoje oko 10 minuta kako bi omekšale. Zatim ih ocedite, a vodu sačuvajte.

Obložite četvrtasti pleh (veličine oko 20×20 cm) papirom za pečenje, tako da krajevi vire preko ivica. Blago ga premažite malom količinom kokosovog ulja.

U blenderu ili multipraktiku prvo usitnite ovsene pahuljice dok ne dobijete brašnasti prah. Dodajte oceđene urme, puter od orašastih plodova, kakao i so.

Blendajte dok se ne dobije ujednačena i lepljiva smesa. Ako je suviše suva, dodajte po kašiku vode u kojoj su se urme potapale, dok ne dobijete kompaktnu teksturu koja se lako oblikuje.

Prebacite smesu u pripremljen pleh i ravnomerno je pritisnite kašikom ili rukama (najlakše ide ako stavite papir za pečenje odozgo). Stavite u frižider da se stegne, najmanje sat vremena.

Nakon hlađenja, izvadite smesu iz pleha pomoću papira i isecite na 16 kocki. Čuvajte u zatvorenoj posudi u frižideru.

