Od zaboravljenog krupnika do obnove starih mašina

U gazdinstvu Andraša Olasa u Toraku tradicija i savremena poljoprivreda uspešno funkcionišu zajedno.

Ovaj napredni proizvođač pre nekoliko godina počeo je da se bavi uzgojem krupnika (tpir baze), jedne od najstarijih sorti pšenice, koja u poslednje vreme ponovo postaje sve popularnija među potrošačima koji vode računa o zdravoj ishrani.

Kako sam navodi, u ovu proizvodnju je ušao na preporuku poznanika, a prve godine su pokazale odlične rezultate i dokazale opravdanost ove investicije, prenosi RTV Kovačica.

Pored neobičnih biljnih kultura, Olas se podjednako uspešno bavi i restauracijom stare poljoprivredne mehanizacije, unoseći u taj proces sopstvena, inovativna rešenja.

Kompletna rekonstrukcija starog selektora za semena

Njegov najnoviji poduhvat bio je potpuni remont stare mašine za čišćenje i selekciju magacinskog semena, koju je kupio u izuzetno lošem i zarđalom stanju.

Olas objašnjava da mu je ova mašina bila preko potrebna kako bi samostalno čistio kvalitetno seme za setvu.

„Ovakav selektor mi je neophodan za pripremu semena šargarepe i peršuna, kao i za krupnik i autohtonu bankut pšenicu“, istakao je Olas.

On naglašava da je mašine takvog kvaliteta danas gotovo nemoguće pronaći na tržištu, zbog čega je doneo odluku da se upusti u proces kompletne i detaljne obnove i tako staroj tehnologiji vrati punu funkcionalnost.

(RTV Kovačica)