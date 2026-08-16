Kristijano Ronaldo najavio kraj: Ovo je moja poslednja sezona 

RIJAD – Legendarni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo šokirao je sportsku javnost izjavom za magazin Vogue da trenutno igra verovatno svoju poslednju sezonu u prebogatoj profesionalnoj karijeri. Kapiten Al Nasra i reprezentacije Portugala priznao je da je došlo vreme za promenu životnih prioriteta.

„Ovo će verovatno biti moja poslednja godina u fudbalu i želim da ostavim spektakularno nasleđe“, poručio je četrdesetjednogodišnji napadač u zajedničkom intervjuu koji je uradio sa suprugom Georginom.

Ronaldo je naglasio da već ima detaljno razrađen plan za period nakon što „okači kopačke o klin“, s obzirom na to da je svestan koliku prazninu može ostaviti odlazak sa terena posle 25 godina profesionalnog igranja. Između ostalog, istakao je da želi više da putuje, bavi se svojim brojnim poslovnim investicijama, ali i da uživa u igranju padela.

(Pančevac)