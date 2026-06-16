Prvaci OŠ „Sveti Sava“ šampioni Srbije na Malim olimpijskim igrama

PANČEVO – Učenici prvog razreda Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Pančeva ostvarili su izuzetan uspeh osvojivši prvo mesto na državnom finalu „Malih olimpijskih igara“, koje je početkom juna održano u Kragujevcu.

Na ovom prestižnom takmičenju, koje tradicionalno organizuje Savez za školski sport Srbije, pančevački osnovci su poneli titulu najboljih u celoj zemlji.

Mladi šampioni su pokazali najviši nivo spretnosti, brzine i koordinacije na zabavno-rekreativnom poligonu, ostavivši iza sebe oštru konkurenciju najboljih škola iz svih krajeva Srbije.

Brzina i timski rad na poligonu prepreka

Zadatak takmičara bio je da u što kraćem roku i sa što manje grešaka savladaju niz zahtevnih fizičkih prepreka. Ekipa od 12 talentovanih učenika iz pančevačke „Savine“ škole pokazala je izuzetan timski duh i spretnost, uspešno prevazišavši sve prepreke na poligonu u rekordnom vremenu, što im je s pravom donelo najsjajnije odličje.

Ovaj uspeh predstavlja ne samo veliku nagradu za trud najmlađih đaka i njihovih mentora, već i ogroman ponos za školu „Sveti Sava“ i razvoj školskog sporta u Pančevu.

(Pančevac)