Pančevo Pančevo u slikama

Prvaci OŠ „Sveti Sava“ šampioni Srbije na Malim olimpijskim igrama

15:00

16.06.2026

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Foto. OŠ Sveti Sava

PANČEVO – Učenici prvog razreda Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Pančeva ostvarili su izuzetan uspeh osvojivši prvo mesto na državnom finalu „Malih olimpijskih igara“, koje je početkom juna održano u Kragujevcu.

Na ovom prestižnom takmičenju, koje tradicionalno organizuje Savez za školski sport Srbije, pančevački osnovci su poneli titulu najboljih u celoj zemlji.
Mladi šampioni su pokazali najviši nivo spretnosti, brzine i koordinacije na zabavno-rekreativnom poligonu, ostavivši iza sebe oštru konkurenciju najboljih škola iz svih krajeva Srbije.

Brzina i timski rad na poligonu prepreka
Zadatak takmičara bio je da u što kraćem roku i sa što manje grešaka savladaju niz zahtevnih fizičkih prepreka. Ekipa od 12 talentovanih učenika iz pančevačke „Savine“ škole pokazala je izuzetan timski duh i spretnost, uspešno prevazišavši sve prepreke na poligonu u rekordnom vremenu, što im je s pravom donelo najsjajnije odličje.
Ovaj uspeh predstavlja ne samo veliku nagradu za trud najmlađih đaka i njihovih mentora, već i ogroman ponos za školu „Sveti Sava“ i razvoj školskog sporta u Pančevu.
(Pančevac)

 

Tagovi

Kragujevac Male olimpijske igre OŠ Sveti Sava Pančevo Savez za školski sport Srbije školski sport

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