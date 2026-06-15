Objavljen Izveštaj o održivom razvoju kompanije NIS za 2025. godinu

Želja da se pruži puni doprinos održivom razvoju u našoj zemlji ostala je prioritet kompanije NIS uprkos brojnim izazovima sa kojima se kompanija trenutno susreće. Doprinos ekonomskom razvoju, napretku ljudskih resursa, zaštiti životne sredine i boljitku šire zajednice bio je jedan od osnovnih ciljeva NIS-a i u izazovnoj 2025. godini. O tome svedoči i Izveštaj o održivom razvoju za prethodnu godinu objavljen na sajtu kompanije, koji pruža sveobuhvatan pregled aktivnosti, rezultata i ključnih dostignuća NIS-a u prošloj godini. To je ujedno i 16. uzastopni kompanijski izveštaj o održivom razvoju, koji je istovremeno i pokazatelj da NIS ostaje dosledan praksi redovnog i otvorenog izveštavanja o svojim aktivnostima.

Izveštaj donosi pregled ključnih inicijativa i projekata realizovanih tokom 2025. godine, u oblastima zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, bezbednosti i zdravlja na radu, razvoja zaposlenih, društveno odgovornog poslovanja i korporativnog upravljanja. U godini u kojoj je prioritet kompanije bio očuvanje stabilnosti i urednog snabdevanja domaćeg tržišta, kao i socijalna sigurnost zaposlenih, NIS je u projekte zaštite životne sredine uložio 923 miliona dinara. Nastavljen je i proces energetske tranzicije, pa je tako na brojnim objektima kompanije nastavljena izgradnja solarnih fotonaponskih elektrana. Tako je u Skladištu naftnih derivata Novi Sad NIS pustio u rad solarnu fotonaponsku elektranu na tlu, jednu od najvećih u Srbiji koja se sastoji od gotovo 12.000 solarnih fotonaponskih panela i prostire na 10 hektara slobodnih površina unutar skladišta naftnih derivata.

U cilju unapređenja profesionalnih kompetencija zaposlenih, kompanija je tokom 2025. godine fokus usmerila na interno prenošenje znanja. Poseban akcenat je bio na deljenju interne ekspertize sa što većim brojem kolega.

Uprkos izazovnim okolnostima, kompanija je takođe ostala dosledna u pružanju podrške zajednici, a pažnja je bila usmerena na najmlađe članove društva. Tako je NIS u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu u Srbiji u 2025. godini uložio 367,3 miliona dinara.

I u nastavku poslovanja, principi održivog razvoja biće temelj svih aktivnosti kompanije NIS i dodatna potpora u suočavanju sa izazovima.

(Pančevac)