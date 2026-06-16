NIS pred ključnim odbrojavanjem: Predsednik Vučić otkrio kakva je situacija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će Naftna industrija Srbije (NIS) dobiti još samo kratko, poslednje produženje od 15 dana, nakon informacija koje je, kako je naveo, dobio iz Vašingtona.

„Očekujem da ćemo dobiti 15 dana produženja za NIS, poslednjih 15 dana. To sam dobio, što bi klinci rekli, dojavu iz Vašingtona. To je mali vremenski period i videćemo da li će ruska strana to prihvatiti“, rekao je Vučić obraćajući se novinarima u Gruziji, naglašavajući da je situacija i dalje potpuno neizvesna i da ključ odluke ostaje na međunarodnim akterima.

U isto vreme, iz Beograda stiže važan ekonomski potez koji bi mogao da utiče na budućnost kompanije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om, čime je formalizovan okvir za potencijalnu promenu vlasničke i upravljačke strukture najveće naftne kompanije u Srbiji.

Ovaj sporazum, koji je prethodno usvojila Vlada Srbije, predviđa da u slučaju da MOL grupa postane većinski vlasnik, bude omogućen nastavak razvoja NIS-a, nesmetano snabdevanje domaćeg tržišta i stabilan rad rafinerije u Pančevu.

Ipak, i pored potpisanog dokumenta, proces još nije završen. Za realizaciju eventualne transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja, kao i završetak pregovora između MOL grupe i ruskog Gazpromnjefta o prodaji većinskog udela u kompaniji.

Dok se sa jedne strane govori o mogućem kratkom produženju rokova iz Vašingtona, sa druge strane se ubrzava priprema scenarija za promenu vlasništva. Sudbina NIS-a tako ostaje između političkih odluka i tržišnih pregovora, uz sve kraći vremenski okvir za konačan rasplet.

(Pančevac)