Fotosofia iza kulisa glamura: Kako nastaje vrhunska modna fotografija

ZAGREB – Većina ljudi modnu fotografiju zamišlja kao spoj luksuznih lokacija, atraktivnih modela, šampanjca i nekoliko usputnih klikova na aparatu. Stvarnost je, ipak, potpuno drugačija. Iza svakog uspešnog kadra stoje meseci planiranja, precizna organizacija, stalna komunikacija i rešavanje nepredviđenih problema na samom terenu.

Kako taj proces izgleda u praksi, već duže od dve decenije uče polaznici „Fotosofie”. Reč je o besplatnom seminaru za naprednu fotografiju, čiji je osnivač i kreativni direktor poznati zagrebački fotograf Damir Hoyka.

Ovogodišnja, 21. po redu „Fotosofia”, ponovo je okupila talentovane autore i dočarala im dinamiku profesionalnog angažmana. U atmosferi prave modne kampanje – uz vrhunsku produkciju, profesionalnu rasvetu, šminku i pažljivo stilizovane odevne kombinacije – polaznici su kreirali editorijale spremne za stranice vodećih modnih magazina.

Za pripremu seminarista ove godine bio je zadužen Franjo Matković. On je i sam bio polaznik pete generacije ovog projekta, a u međuvremenu je izgradio karijeru jednog od najpoznatijih modnih fotografa u regionu. Njegovo predavanje o tajnama zanata bilo je uvertira za takozvani „modni dan”.

„Na putu do predavanja preplavila su me sećanja. Odjednom sam se vratio godinama unazad. Video sam sebe kao polaznika koji upija svaki savet, pa mi je danas neobično što sam u obrnutoj ulozi. ‘Fotosofija’ je ostavila dubok trag na mom putu i srećan sam što mogu da podelim stečeno znanje. To je i najlepši deo ove priče”, istakao je Matković.

On je odmah razbio iluzije o lagodnom životu u ovoj industriji.

„Posao fotografa je fizički izuzetno naporan. Često nosimo tešku opremu sa lokacije na lokaciju, satima stojimo na nogama i radimo po svim vremenskim uslovima, a fokus moramo da zadržimo od prvog do poslednjeg kadra. Publika vidi gotov proizvod, ali ne i trud koji iza njega stoji. Kada sve izgleda lako i spontano, to je znak da je ceo tim uradio odličan posao”, objasnio je Matković.

Upravo se timski rad i razmena ideja najviše podstiču na ovom seminaru. Osnivač projekta Damir Hoyka naglašava da je ponosan na uspeh svojih bivših učenika.

„Ponosam sam što su ljudi poput Franje danas u samom vrhu scene. ‘Fotosofija’ nije samo fotografski projekat. Kada biram polaznike, tražim ljude koji će godinama ostati deo ove zajednice, podržavati nove generacije i deliti iskustvo. To je najveća vrednost ovog programa, kroz koji je do sada prošlo 315 polaznika”, rekao je Hoyka.

Ovogodišnje snimanje realizovano je u zagrebačkom hotelu „Zonar”, u vlasništvu hotelske kuće „Maistra”. Ovaj modernistički ambijent poslužio je kao inspirativna kulisa, a snimanje je kulminiralo na 20. spratu hotela, pored bazena sa panoramskim pogledom na Zagreb.

Fotografi su maksimalno iskoristili kreacije koje su osmislile Ema Bukovac, Ines Peić Tukuljac i Lucija Cota, diplomirane dizajnerke sa Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, pod mentorstvom vanredne profesorke Jasminke Končić. Za profesionalne modele pobrinula se Tihana Harapin Zalepugin, vlasnica agencije „Talia Model”, a devojke koje su iznele kreacije su Viktorija Capan, Nela Hunski i Ema Marunović.

Za besprekoran izgled modela, šminku i frizure, bili su zaduženi Monika Maček, Ivana Noršić i Mirela Bakran iz italijanske škole mode i dizajna „Kalegari”.

(Pančevac)