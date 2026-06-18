Fotosofia iza kulisa glamura: Kako nastaje vrhunska modna fotografija
ZAGREB – Većina ljudi modnu fotografiju zamišlja kao spoj luksuznih lokacija, atraktivnih modela, šampanjca i nekoliko usputnih klikova na aparatu. Stvarnost je, ipak, potpuno drugačija. Iza svakog uspešnog kadra stoje meseci planiranja, precizna organizacija, stalna komunikacija i rešavanje nepredviđenih problema na samom terenu.
Kako taj proces izgleda u praksi, već duže od dve decenije uče polaznici „Fotosofie”. Reč je o besplatnom seminaru za naprednu fotografiju, čiji je osnivač i kreativni direktor poznati zagrebački fotograf Damir Hoyka.
Ovogodišnja, 21. po redu „Fotosofia”, ponovo je okupila talentovane autore i dočarala im dinamiku profesionalnog angažmana. U atmosferi prave modne kampanje – uz vrhunsku produkciju, profesionalnu rasvetu, šminku i pažljivo stilizovane odevne kombinacije – polaznici su kreirali editorijale spremne za stranice vodećih modnih magazina.
Za pripremu seminarista ove godine bio je zadužen Franjo Matković. On je i sam bio polaznik pete generacije ovog projekta, a u međuvremenu je izgradio karijeru jednog od najpoznatijih modnih fotografa u regionu. Njegovo predavanje o tajnama zanata bilo je uvertira za takozvani „modni dan”.
On je odmah razbio iluzije o lagodnom životu u ovoj industriji.
„Posao fotografa je fizički izuzetno naporan. Često nosimo tešku opremu sa lokacije na lokaciju, satima stojimo na nogama i radimo po svim vremenskim uslovima, a fokus moramo da zadržimo od prvog do poslednjeg kadra. Publika vidi gotov proizvod, ali ne i trud koji iza njega stoji. Kada sve izgleda lako i spontano, to je znak da je ceo tim uradio odličan posao”, objasnio je Matković.
„Ponosam sam što su ljudi poput Franje danas u samom vrhu scene. ‘Fotosofija’ nije samo fotografski projekat. Kada biram polaznike, tražim ljude koji će godinama ostati deo ove zajednice, podržavati nove generacije i deliti iskustvo. To je najveća vrednost ovog programa, kroz koji je do sada prošlo 315 polaznika”, rekao je Hoyka.
Ovogodišnje snimanje realizovano je u zagrebačkom hotelu „Zonar”, u vlasništvu hotelske kuće „Maistra”. Ovaj modernistički ambijent poslužio je kao inspirativna kulisa, a snimanje je kulminiralo na 20. spratu hotela, pored bazena sa panoramskim pogledom na Zagreb.
Fotografi su maksimalno iskoristili kreacije koje su osmislile Ema Bukovac, Ines Peić Tukuljac i Lucija Cota, diplomirane dizajnerke sa Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, pod mentorstvom vanredne profesorke Jasminke Končić. Za profesionalne modele pobrinula se Tihana Harapin Zalepugin, vlasnica agencije „Talia Model”, a devojke koje su iznele kreacije su Viktorija Capan, Nela Hunski i Ema Marunović.
Za besprekoran izgled modela, šminku i frizure, bili su zaduženi Monika Maček, Ivana Noršić i Mirela Bakran iz italijanske škole mode i dizajna „Kalegari”.
(Pančevac)