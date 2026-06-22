Delegacija iz Kovačice u radnoj poseti Slovačkoj

Četvoročlana delegacija iz Kovačice boravila je u radnoj poseti Slovačkoj Republici, na poziv Ljubomira Rejka, predsednika i zakonskog zastupnika Udruženja građana Forum socijalne pravde iz Zvolena.

Delegaciju su činili direktor Gimnazije „Mihajlo Pupin“ u Kovačici Miroslav Jurica, direktorka Galerije naivne umetnosti u Kovačici Sanja Stvorcova, predstavnica Saveta Mesne zajednice Kovačica i predsednica Mesnog odbora Matice slovačke u Kovačici Anjička Halupova, kao i profesor kovačičke gimnazije Vladislav Slivka.

Tokom trodnevnog boravka predstavnici Kovačice posetili su više značajnih institucija i organizacija u Očovi, Zvolenskoj Slatini, Detvi i Zvolenu, gde su razgovarali sa predstavnicima lokalnih samouprava, kulturnih ustanova, obrazovnih institucija i udruženja građana. Razgovori su bili usmereni na unapređenje saradnje u oblastima kulture, obrazovanja, očuvanja nacionalnog nasleđa, razmene iskustava i realizacije zajedničkih projekata.

Poseban akcenat stavljen je na predstavljanje Kovačice kao jednog od najznačajnijih centara slovačke kulture u Vojvodini, poznatog po svetski priznatoj naivnoj umetnosti, bogatom kulturnom životu i tradiciji koju ovdašnji Slovaci neguju više od dva veka. Delegacija je predstavila rad institucija koje zastupa i upoznala domaćine sa mogućnostima buduće saradnje.

Rezultat radnih sastanaka je uspostavljanje više novih kontakata i partnerstava. U pojedinim slučajevima dogovoreni su konkretni oblici saradnje i potpisani sporazumi koji predstavljaju čvrstu osnovu za buduće zajedničke aktivnosti. Planirano je organizovanje uzvratnih poseta, kulturnih manifestacija, obrazovnih projekata, stručnih skupova i promocija kulturnog nasleđa Kovačice u Slovačkoj.

Učesnici posete ocenili su da je boravak u Slovačkoj bio izuzetno značajan, ne samo zbog uspostavljanja novih partnerstava, već i zbog jačanja veza između Slovaka u Srbiji i njihove matične zemlje. Istakli su i gostoprimstvo domaćina, kao i važnu ulogu Foruma socijalne pravde u stvaranju prostora za međusobno upoznavanje i razvoj konkretnih oblika saradnje.

Radna poseta još jednom je potvrdila da zajednički kulturni koreni, jezik i tradicija predstavljaju snažan most između Slovačke i slovačke zajednice u Vojvodini. Novoostvareni kontakti i partnerstva otvaraju mogućnosti za realizaciju brojnih projekata koji će doprineti daljem razvoju kulture, obrazovanja i očuvanju nacionalnog identiteta.

(RTV KOvačica/FOTO: Privatna arhiva)