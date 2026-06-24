Murali inspirisani Pupinovim rodnim mestom

Tradicionalna akcija slikanja na otvorenom oplemenila je prostor koji turisti obožavaju, a prepoznatljivi motivi banatskih lubenica ponovo sijaju punim sjajem. Plato ispred ulaza u Narodni dom velikog svetskog naučnika Mihajla Pupina u Idvoru dobio je novi, osveženi izgled zahvaljujući tradicionalnoj akciji slikanja na otvorenom, prenosi RTV Kovačica.

Naime, održano je kreativno druženje u organizaciji lokalnog Doma kulture, koje je na jednom mestu okupilo mlade umetnike i meštane.

Glavni nosilac projekta bila je školica crtanja Nenada Stojkova, čiji su polaznici, uz svesrdnu pomoć i podršku dece iz Idvora, ukrasili beton živopisnim muralima inspirisanim motivima rodnog mesta slavnog naučnika. Voditeljka akcije i saradnica iz Muzeja Mihajla Pupina, Jelena Kalin, istakla je da je ovo višegodišnja saradnja koja je već prerasla u lepu tradiciju. Krajnji cilj je kontinuirano estetsko osvežavanje ovog prostora, za koji svedoci kažu da je izuzetno popularan među turistima koji dolaze u posetu Idvoru i vole ovde da se fotografišu.

Mladi umetnici su ove godine radili na obnavljanju i popravljanju ranije oslikanih motiva lubenica, koje predstavljaju fantastičan simbol nastupajućeg letnjeg perioda i čuvene Banatske bostanijade. Učesnici su istakli da im je toplo junsko sunce išlo na ruku, jer se boja brže sušila, što je omogućilo efikasniji rad na detaljima poput iscrtavanja semenki na jarkocrvenoj podlozi.

U ovoj uspešnoj kreativnoj akciji učestvovalo je petnaestoro dece iz školice crtanja, među kojima su bili i gosti iz Borče, kao i velikobrojni mališani iz Idvora koji su svojim angažovanjem doprineli lepšem izgledu svog mesta.

Ova tradicionalna manifestacija, koja se uspešno organizuje već pet godina, privukla je i pažnju gostiju iz drugih krajeva Vojvodine. Među posetiocima je bila i Željka Isakovlu Pušina, direktorka Turističke organizacije Bačka Topola, koja je u Idvor došla porodično kako bi podržala događaj. Ona je izrazila veliko oduševljenje viđenim i naglasila da je ova akcija idealna inspiracija za slične projekte u njenoj opštini. Spontani susret u Idvoru označio je i početak zvanične saradnje sa slikarom Nenadom Stojkovim, pa se slični murali uskoro mogu očekivati i na ulicama Bačke Topole.

Uz igru, prepoznatljiv banatski humor i mnogo smeha, deca iz Borče i Idvora uspešno su završila oslikavanje prostora. Svojim trudom i talentom pružili su prelepu vizuelnu dobrodošlicu svim budućim posetiocima jednog od najatraktivnijih turističkih mesta u opštini Kovačica.

(Pančevac/RTV Kovačica)