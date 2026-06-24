Kokar: Karneval je ogledalo našeg gostoprimstva

Neka u narednim danima ulice našeg grada preplave smeh, pesma i šarenilo. Belocrkvanski karneval je mesto gde uspomene postaju šarene, a prijateljstva večna, rekla je Tatjana Kokar.

Najznačajnija turistička manifestacija opštine Bela Crkva – „Belocrkvanski karneval“ počela je svečanim otvaranjem u Narodnoj biblioteci i trajaće sve do nedelje 28. juna. I ove godine pripremljen je bogat kulturno – umetnički program, uz nezaobilaznu internacionalnu karnevalsku povorku u subotu, 27. juna.

Karneval je zvanično otvorila predsednica opštine Bela Crkva Tatajana Kokar. „Belocrkvanski karneval nije samo tradicija duga skoro dva veka – on je ogledalo našeg gostoprimstva i dokaz da umetnost, igra i zajedništvo nemaju granice. Ova manifestacija je i svedočanstvo o našem zajedničkom duhu i o našoj želji da svakom gostu pokažemo šta znači banatsko gostoprimstvo. Svim našim sugrađanima i gostima želim da na ovogodišnjem festivalu dožive lepe i nezaboravne trenutke. Neka u narednim danima ulice našeg grada preplave smeh, pesma i šarenilo. Belocrkvanski karneval je mesto gde uspomene postaju šarene, a prijateljstva večna“ – rekla je predsednica opštine Tatjana Kokar, a prenosi BCinfo.

U okviru programa svečanog otvaranja karnevala nastupile su sekcije KUD „Belocrkvanske mažoretkinje“ kadetkinje i juniorke.

Članice Gradskog hora „Bella Musica“ na čelu sa dirigentom Danijelom Jokanović izvođenjem kompozicija „To je moj svet“ i „Ostaje nam muzika“ na pravi način su oplemenile svečano otvaranje karnevalskih dana.

U okviru svečanosti karnevala nustupile su i plesne grupe Udruženja ljubitetelja plesa „Buena Vista“.

Pokrovitelji ovogodišnjeg karnevala su Opština Bela Crkva i Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije. Opština Bela Crkva je član Federacije evropskih karnevalskih gradova, tako da se ove godine očekuje i veliki broj gostiju iz drugih gradova – članova Federacije.

U centru grada podignute su zastave Federacije evropskih karnevalskih gradova, opštine Bela Crkva i Belocrkvanskog karnevala.

U sali Centra za kulturu priređena je pozorišna predstava pod nazivom “Gubi se, gospođo Makam!“.

(BCinfo)