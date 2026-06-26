Padina: U toku radovi na obnovi Kantorskog dom

U Padini su u toku radovi na obnovi Kantorskog doma, objekta koji je u vlasništvu Slovačke evangelističke crkve. Ova zgrada ima poseban značaj za mesto jer u njoj čuvaju brojni etnološki eksponati koji svedoče o bogatoj istoriji, tradiciji i kulturnom nasleđu Slovaka u ovom mestu, prenosi RTV Kovačica.

Obnova Kantorskog doma posebno je značajna ove godine, kada Padina obeležava 220 godina od svog osnivanja. Veći deo planiranih radova privodi se kraju, a obnovljeni objekat trebalo bi da doprinese očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa za buduće generacije.

Pored Kantorskog doma, radovi se izvode i na drugim objektima koji su u vlasništvu Slovačke evangelističke crkve u Padini. Na taj način nastavlja se ulaganje u očuvanje crkvene imovine i objekata koji imaju važnu ulogu u verskom, kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice.

(RTV Kovačica)