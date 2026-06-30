Veliki uspeh PK Dinamo Pančevo na prvenstvu Vojvodine u Futogu!
Plivači PK Dinamo Pančevo ostvarili su sjajne rezultate na Letnjem prvenstvu Vojvodine za mlađe pionire, pionire i kadete održanom u Futogu.
U ekipnom plasmanu, mlađi pioniri i pioniri zauzeli su drugo mesto, dok su kadeti takmičenje završili na trećem mestu.
Evo i pojedinačnog učinka pančevačkih plivača:
🥇 Zlatne medalje (1. mesto)
Lina Elkhedr: 50m kraul, 100m kraul, 200m kraul
Miloš Pantić: 100m leđno
Štafeta 4x50m mešovito (pionirke): Ivona Pavlović, Sanja Matić, Mila Matić, Jelisaveta Lazić
Štafeta 4x50m kraul (mlađi pioniri): Luka Geratović, Maksimilijan Husarik, Stefan Ilić, Vojislav Stančul
🥈 Srebrne medalje (2. mesto)
Darija Veličkovski: 200m delfin
Lina Elkhedr: 50m delfin
Miloš Pantić: 100m kraul
Vojislav Stančul: 50m delfin
Lena Šdiku: 400m kraul
Štafeta 4x50m kraul (mlađe pionirke): Mila Panjik, Petra Stojanov, Jana Trbović, Lina Elkhedr
Štafeta 4x50m mešovito (kadeti): Đorđe Savović, Ilija Pušelja, Martin Husarik, Andrej Miletić
Štafeta 4x50m kraul (pioniri): Relja Leskaroski, Mateja Aleksić, Maksim Maljković, Miloš Pantić
🥉 Bronzane medalje (3. mesto)
Darija Veličkovski: 200m prsno
Luka Geratović: 50m delfin
Sanja Matić: 100m prsno
Ivona Pavlović: 100m leđno
Miloš Pantić: 200m mešovito
Lena Šdiku: 200m delfin
(Pančevac)