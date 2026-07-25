Uočite problem: Parking ili biciklistička staza?
U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
17:00
25.07.2026
U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
Muku muče pančevački biciklisti posvuda sa šutom, drvima, stolovima raznoraznih ugostiteljskih objekata, gradilištima… po biciklističkim stazama. Ali što je preterano, preterano je – jer najbolji ili bolje rečeno najgori primer je Ulica braće Jovanovića u delu od Svetog Save do Karađorđeve. Možda će fotografije, snimljene samo u toku ovog meseca, ipak podstaknuti neke nadležne da nešto preduzmu.
(Pančevac / N. S.)
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U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
17:00
25.07.2026
U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
15:50
25.07.2026
U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
15:40
25.07.2026
U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
15:00
25.07.2026
U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
13:45
25.07.2026
U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
15:40
25.07.2026
U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
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23.07.2026
U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
13:00
23.07.2026
U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
12:09
22.07.2026
U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi
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