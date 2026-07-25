Ostalo Pančevo u slikama

Uočite problem: Parking ili biciklistička staza?

U Ulici braće Jovanovića pre će biti da je reč o parkingu nego o biciklističkoj stazi

17:00

25.07.2026

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14. jul 2026. (Foto: Pančevac)

Muku muče pančevački biciklisti posvuda sa šutom, drvima, stolovima raznoraznih ugostiteljskih objekata, gradilištima… po biciklističkim stazama. Ali što je preterano, preterano je – jer najbolji ili bolje rečeno najgori primer je Ulica braće Jovanovića u delu od Svetog Save do Karađorđeve. Možda će fotografije, snimljene samo u toku ovog meseca, ipak podstaknuti neke nadležne da nešto preduzmu.

20. jul 2026. (Foto: Pančevac)

20. jul 2026. (Foto: Pančevac)

20. jul 2026. (Foto: Pančevac)

14. jul 2026. (Foto: Pančevac)

11. jul 2026. (Foto: Pančevac)

10. jul 2026. (Foto: Pančevac)

(Pančevac / N. S.)

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Tagovi

Biciklističke staze parkiranje

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