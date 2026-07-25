Zanimanje budućnosti koje donosi hiljade evra: Znate li ko je zapravo „prompt writer“?

Revolucija veštačke inteligencije (AI) preko noći je stvorila potpuno nova radna mesta, a titulu najtraženijeg i najplaćenijeg posla današnjice ubedljivo nosi „prompt writer“ (inženjer za unose).

Iako do pre nekoliko godina ova profesija nije ni postojala, kompanije širom sveta danas se otimaju za stručnjake koji znaju kako da pravilno komuniciraju sa algoritmima.

Glavni zadatak prompt writera jeste da formuliše precizne tekstualne instrukcije, odnosno „prompove“, kako bi generativni AI sistemi poput ChatGPT-ja ili Midjourney-ja isporučili savršen rezultat.

Suprotno uvreženom mišljenju, ovaj posao ne zahteva napredno programersko znanje, već izuzetnu jezičku preciznost, logiku i sposobnost rešavanja kompleksnih problema. Zbog toga se na ovim pozicijama sve češće pronalaze lingvisti, filozofi i kreativni pisci.

Kako se zapravo uči „jezik“ kojim se komunicira sa AI?

Savladaavanje ove veštine ne zahteva godine studiranja, već se bazira na specifičnim metodama i svakodnevnoj praksi:

Učenje kroz eksperiment: Najbolji način je direktan rad sa platformama kao što su ChatGPT, Claude ili Copilot, gde se kroz promenu reči u upitima posmatra kako AI menja svoje odgovore.

Struktura i kontekst: Ključ je u učenju formula za prompte, gde AI-ju morate jasno definisati njegovu ulogu (npr. „Ponašaj se kao stručnjak za marketing“), zadatak, kontekst i željeni format izlaza.

Besplatni online kursevi: Vodeće platforme poput Coursera, Udemy i edX, kao i same AI kompanije (poput OpenAI-ja i Google-a), nude specijalizovane i često besplatne kurseve za „Prompt Engineering“.

Analiza gotovih šablona: Proučavanje javnih biblioteka prompova (poput PromptBase) pomaže da se shvati kako iskusni pisci struktuiraju komande za dobijanje savršenih vizuelnih ili tekstualnih rezultata.

Svetski mediji prenose da plate vrhunskih stručnjaka u ovoj oblasti dostižu i do nekoliko stotina hiljada dolara godišnje. Kako se veštačka inteligencija sve dublje integriše u svakodnevno poslovanje, potreba za ljudima koji „prevode“ ljudske zamisli u AI jezik postaće standard na tržištu rada, što ovaj posao zvanično čini zanimanjem budućnosti.

(Pančevac)