Pančevo Hronika

OJT Pančevo: Optužni predlog zbog prevare u vezi sa igrama na sreću

10:23

30.06.2026

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Foto: Milan Šupica

 Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv I.S. (1979) iz Banovog Polja, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Prevara, navodi se u saopštenju.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 9.4.2019. godine, u Pančevu, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu zaposlenu u oštećenom privrednom društvu „Meridian Tech“ d.o.o. Beograd, koja mu je izdala četiri tiketa za igre na sreću u ukupnom novčanom iznosu do 194.000 dinara, bez izvršene uplate.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog I.S. osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, kao i da se prema njemu produži pritvor do završetka glavnog pretresa, jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.

(Pančevac)

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