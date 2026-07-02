„Banatski vez“ čuva tradiciju na svakom koraku

Članovi Kulturno-umetničkog društva „Banatski vez“ iz Dolova iza sebe imaju još jedan uspešan i sadržajan mesec, kada su, pored ostalog, učestvovali u humanitarnim akcijama i na velikim folklornim manifestacijama.

Najpre su 22. juna nastupili na humanitarnom koncertu za Danicu Dučić, održanom u Kulturnom centru Pančevo, u organizaciji Udruženja dobrih ljudi „Ognjište“.

Dolovci su se publici predstavili koreografijama „Igre iz Banata“ i „Vranjsko polje“, još jednom pokazujući bogatstvo srpske folklorne tradicije i raznovrsnost svog repertoara.

– Posebno nam je značilo što smo bili deo humanitarnog koncerta. Uvek se rado odazivamo ovakvim pozivima, jer verujemo da folklor nije samo čuvanje običaja i igre, već i način da pokažemo solidarnost i zajedništvo – kaže predsednica KUD-a „Banatski vez“, Dragana Pendić.

Samo nekoliko dana kasnije, 27. juna, članovi društva gostovali su u Brčkom, gde su se na Velikoj smotri folklora „Vidovdan 2026“, u organizaciji Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva uspešno predstavili koreografijom „Igre iz Šumadije“, koja je naišla na lep prijem publike.

(Pančevac/J. Filipović)

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