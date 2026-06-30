Pančevo Hronika

PU Pančevo: Uhapšen Beograđanin zbog paljenja automobila u Pančevu

16:54

30.06.2026

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MUP Srbije
MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, intenzivnim radom, identifikovali su i pronašli Č. V. (2002) iz Beograda protiv koga će podneti krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je 15. juna, u jutarnjim časovima u naselju Strelište, zapaljivom tečnošću izazvao požar na parkiranom vozilu „mercedes“.

Požar se proširio i oštetio još jedno parkirano vozilo.

(Pančevac)

Tagovi

izazivanje opšte opasnosti Krivična prijava paljenje automobila Pančevo policijska akcija

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