PU Pančevo: Uhapšen Beograđanin zbog paljenja automobila u Pančevu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, intenzivnim radom, identifikovali su i pronašli Č. V. (2002) iz Beograda protiv koga će podneti krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je 15. juna, u jutarnjim časovima u naselju Strelište, zapaljivom tečnošću izazvao požar na parkiranom vozilu „mercedes“.

Požar se proširio i oštetio još jedno parkirano vozilo.

(Pančevac)