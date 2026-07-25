Udes kod nadvožnjaka u Pančevu izazvao zastoj

Na samom početku nadvožnjaka koji vodi iz smera gradskog naselja Misa prema centru Pančeva, danas oko 12.50 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda zbog koje je ovaj putni pravac jedno vreme bio potpuno blokiran za saobraćaj.

Brza reakcija nadležnih službi

Odmah po prijavi incidenta, na mesto nezgode izašli su pripadnici saobraćajne policije i ekipa Hitne pomoći. Detalji o tačnom broju učesnika u udesu, kao i o stepenu povreda osoba koje su se nalazile u vozilima, za sada nisu zvanično potvrđeni.

Zvanične informacije i prve slike sa terena objavio je lokalni portal 013info.

Stanje na putevima i preusmeravanje

Privremena blokada: Saobraćaj je u prvim minutima nakon udesa bio u potpunom prekidu.

Alternativni pravci: Policijski službenici na terenu su odmah reagovali i preusmeravali vozila na okolne ulice.

Trenutni režim: Saobraćaj je u međuvremenu ponovo uspostavljen, ali se i dalje odvija otežano i usporeno uz formiranje kolona.

Vozačima koji se kreću iz pravca Mise ka centralnim delovima grada savetuje se pojačan oprez ili korišćenje alternativnih saobraćajnica dok se uviđaj potpuno ne završi i vozila ne uklone sa kolovoza.

(Pančevac)