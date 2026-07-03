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Pančevci, zatvorite prozore u subotu: Počinje velika akcija suzbijanja komaraca sa zemlje

11:30

03.07.2026

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Foto: Pixabay

Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN PLUS“ najavilo je za subotu, 4. jul, sveobuhvatni tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji grada Pančeva.

Akcija će se sprovesti u večernjim satima, pod uslovom da meteorološki podaci i vremenske prilike to dozvole.

Napomena za građane: U pojedinim delovima grada biće izvedeno zadimljavanje.

Apel za pčelare: Mole se svi pčelari sa teritorije Grada Pančeva da preduzmu sve neophodne mere kako bi zaštitili svoja pčelinja društva tokom trajanja tretmana.

Tagovi

Dezinsekcija Eko San Plus Pančevo Suzbijanje komaraca zaštita pčela

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