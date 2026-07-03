Pančevci, zatvorite prozore u subotu: Počinje velika akcija suzbijanja komaraca sa zemlje

Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN PLUS“ najavilo je za subotu, 4. jul, sveobuhvatni tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji grada Pančeva.

Akcija će se sprovesti u večernjim satima, pod uslovom da meteorološki podaci i vremenske prilike to dozvole.

Napomena za građane: U pojedinim delovima grada biće izvedeno zadimljavanje.

Apel za pčelare: Mole se svi pčelari sa teritorije Grada Pančeva da preduzmu sve neophodne mere kako bi zaštitili svoja pčelinja društva tokom trajanja tretmana.