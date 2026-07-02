Počinje 54. Ex Teatar Fest u Pančevu: Tri dana vrhunskih predstava, besplatan ulaz i humanitarna akcija

Dom Omladine Pančeva će u naredna tri dana biti domaćin odabranih scenskih izraza u okviru 54. Ex Teatar Festa. Festival svoja vrata otvara predstavom “Ožiljci od meda”, koja će biti izvedena u dvorani Apolo od 20 časova, odmah nakon svečanog otvaranja, prenosi RTV Pančevo.

Ulaz na sve festivalske programe je besplatan, a karte se mogu preuzeti u Domu omladine. Istovremeno, program će biti dostupan i posetiocima bez karata. Prvog dana festivala, sutra od 11 časova na Korzou, biće održan humanitarni ultrazvučni pregled dojki.

Trodnevni program, osmišljen da zadovolji ukuse različitih generacija i interesovanja, završava se u nedelju projekcijom filma “Grožđe”, koja počinje u 21 čas u dvorani Apolo. Festival je i ove godine podržan od strane grada Pančeva.