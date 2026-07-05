Bela Crkva: Uzbudljiva duodrama „Holivudski san“ 6. jula u biblioteci

Predstava „Holivudski san“ u kojoj igraju Miloš Đurović i Dušan Matejić biće izvedena 6. jula u 20 časova u Narodnoj biblioteci u Beloj Crkvi.

Holivudski san jeste komedija sa melodramskim elementima o dva srpska mladića koji žele da promene svoj život, da ostvare svoje snove, da postigu nešto veliko.Oni su statisti na snimanju holivudskog filma, a to snimanje se dešava na Kopaoniku. Boško i Mirko, siromašni i jednostavni ljudi, susreću se sa velikom filmskom mašinerijom koja ih u početku fascinira a, zatim počinju da upoznaju i njene druge strane…

Ovde je reč o sudaru dva potpuno različita sveta: naivnosti i kalkulisanja, iskrenosti i foliranja, duševnosti i čiste industrije i najzad, iluzije i stvarnosti. Mirko i Boško žele da se probiju, da postanu deo filmskog sveta – Boško želi da proda scenario koji je napisao, a Mirko želi da postane glumac. Međutim, oni ni ne slute koje ih sve prepreke čekaju, sa kakvim će se ljudima sresti, pa i šta sve mogu da izgube. U ovoj predstavi dva glumca igraju po sedam različitih likova, dakle ukupno će četrnaest likova publiku voditi kroz priču ove komedije sa povremenim setnim trenucima…

(Pančevac)