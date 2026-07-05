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Bela Crkva: Uzbudljiva duodrama „Holivudski san“ 6. jula u biblioteci

11:00

05.07.2026

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Printscreen/BCinfo

Predstava „Holivudski san“ u kojoj igraju Miloš Đurović i Dušan Matejić biće izvedena 6. jula u 20 časova u Narodnoj biblioteci u Beloj Crkvi.

Holivudski san jeste komedija sa melodramskim elementima o dva srpska mladića koji žele da promene svoj život, da ostvare svoje snove, da postigu nešto veliko.Oni su statisti na snimanju holivudskog filma, a to snimanje se dešava na Kopaoniku. Boško i Mirko, siromašni i jednostavni ljudi, susreću se sa velikom filmskom mašinerijom koja ih u početku fascinira a, zatim počinju da upoznaju i njene druge strane…

Ovde je reč o sudaru dva potpuno različita sveta: naivnosti i kalkulisanja, iskrenosti i foliranja, duševnosti i čiste industrije i najzad, iluzije i stvarnosti. Mirko i Boško žele da se probiju, da postanu deo filmskog sveta – Boško želi da proda scenario koji je napisao, a Mirko želi da postane glumac. Međutim, oni ni ne slute koje ih sve prepreke čekaju, sa kakvim će se ljudima sresti, pa i šta sve mogu da izgube. U ovoj predstavi dva glumca igraju po sedam različitih likova, dakle ukupno će četrnaest likova publiku voditi kroz priču ove komedije sa povremenim setnim trenucima…

(Pančevac)

Tagovi

biblioteka Bela Crkva Predstava „Holivudski san“

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