Nova sala za fizičko u Vračev Gaju

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar posetila je Osnovnu školu „Marko Stojanović“ u Vračev Gaju, gde su uspešno završeni radovi na kompletnoj rekonstrukciji poda u sali za fizičko vaspitanje

BELA CRKVA – Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar posetila je Osnovnu školu „Marko Stojanović“ u Vračev Gaju, gde su uspešno završeni radovi na kompletnoj rekonstrukciji poda u sali za fizičko vaspitanje, prenosi BCinfo.

Ova značajna investicija u potpunosti je finansirana sredstvima lokalne samouprave.

Dotrajali i nebezbedni pod zamenjen je modernom podlogom, čime su stvoreni vrhunski uslovi za sportske aktivnosti učenika od predstojeće školske godine. Prilikom obilaska škole, predsednica opštine Tatjana Kokar je istakla:

„Kada smo videli da su loši uslovi za održavanje fizičkog vaspitanja, odlučili smo da sredstva opredelimo za adaptaciju ove sale. I, kao što možete i videti, deca sada imaju od sledeće školske godine, od septembra meseca, imaće bolje uslove za fizičko i zdravstveno vaspitanje.“

Rukovodstvo škole izrazilo je veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi na brzoj reakciji, naglasivši da novi pod omogućava pre svega bezbednije izvođenje nastave. Iz opštine poručuju da je ovo samo deo kontinualnog ulaganja u školske objekte na teritoriji Bele Crkve, sa ciljem da svako dete dobije moderno i sigurno okruženje za boravak i učenje.

(Pančevac/BCinfo)