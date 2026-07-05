Bela Crkva: Ovo su Mis klinceza i Mister klinac karnevala

BELA CRKVA – Tradicionalna manifestacija Belocrkvanskog karnevala „Izbor za Mis klincezu i Mistera klinca“ održana je u prepunoj sali Centra za kulturu. Mališani su svojom harizmom, kostimima i osmesima potpuno osvojili publiku i žiri , prenosi BC info.

Žiri u sastavu Đorđica Margjacić (članica FK Hrvatske), Mari Klajn (predsednica FK Nemačke) i Lea Marković (kraljica Šabačkog karnevala) imao je izuzetno težak zadatak da među sjajnim takmičarima izabere najbolje. Program su dodatno ulepšale male balerine iz baletskog studija „Dejsi“, koje su svojim nastupom oduševile sve prisutne.

U kategoriji šarma pobednici su Viktorija Popa i Lav Stošić. Lente sa natpisom Mis i Mister osmeha poneli su Santunina Paunović i Kristijan Budak, dok su glavne titule večeri – Mis klinceza i Mister klinac – pripale Aleksiji Živković i Savi Šajni.

Izložba stripa i muzički program

Iste večeri, u sklopu pratećeg programa karnevala, u Gradskoj galeriji otvorena je nesvakidašnja izložba pod nazivom „Zagor u vašem sokaku“. Jedan od autora i kolekcionara istakao je značaj ove postavke:

„Izložba predstavlja jednu nadogradnju našeg, mog i mojih prijatelja, kolekcionarskog poriva skupljanja stripova. Sastavljena je iz dve kategorije. Jednu čine originalne table italijanskih majstora, koje su crtači radili za redovne epizode stripova distrubuirane kod nas. Druga kategorija su ilustracije domaćih autora koji su Zagora uradili u svom stilu.“

Kao prateći sadržaj izložbe pripremljen je i poseban katalog u formi fanzin časopisa, bogat ispovestima ljubitelja stripa, tekstovima analitičara i kratkim pričama scenarista. Karnevalsko veče završeno je u sjajnoj atmosferi u Gradskom parku, gde su za miksetom nastupili DJ Marčez i DJ Denir.

(Pančevac/BCinfo)