Kreativnost na delu: Bazar rukotvorina u Vršcu od 6. do 9. jula

VRŠAC – U organizaciji Udruženja kreativaca Vršac i Kulturnog centra Vršac, u periodu od 6. do 9. jula biće održan tradicionalni Bazar rukotvorina. Manifestacija će se odvijati na štandovima postavljenim ispred Doma vojske, u večernjem terminu od 19 do 23 sata.

Posetioci bazara imaće priliku da uživaju u bogatoj ponudi unikatnih, ručno rađenih predmeta koje su lokalni umetnici i kreativci pažljivo pripremili. Tople letnje večeri ispred Doma vojske biće rezervisane za promociju starih zanata, kreativnog stvaralaštva i autentičnih vršačkih proizvoda.

Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Vršca da posete štandove, podrže lokalne izlagače i pronađu jedinstvene suvenire i ukrase za sebe ili svoje najmilije.

(Pančevac)