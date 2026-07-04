Pančevo u duhu 19. veka: Narodni muzej domaćin jedinstvenog „Književnog bala“

PANČEVO – Narodni muzej Pančevo danas sa početkom u 15 časova, postaje jedinstvena kulisa za nesvakidašnju kulturnu manifestaciju pod nazivom „Književni bal“. Ovaj događaj, osmišljen u okviru Književnog kluba „Gornji grad“, posvećen je piscima 19. veka i ima za cilj da oživi zlatno doba književnih salona.

„Književni bal“ predstavlja spoj poezije, muzike, muzejskog prostora i bogate kulturne baštine. Program je kreiran tako da u potpunosti rekonstruiše atmosferu prošlih vremena, počevši od svečanog dočeka posetilaca, preko muzičkih i horskih nastupa, pa sve do interaktivnog kazivanja poezije.

Glavna posebnost ove manifestacije ogleda se u brisanju granice između izvođača i posmatrača. Naime, na ovom balu nema klasične scene. Recitatori i publika deliće isti prostor, a učesnici će stihove velikih pesnika kazivati direktno iz tajanstvenih svitaka, uvodeći prisutne u samu srž romantičarske epohe.

Kako bi se poezija prirodno povezala sa istorijskim nasleđem, tokom večeri biće organizovana i stručna kustostka vođenja kroz Narodni muzej Pančevo. Na taj način, posetioci će imati priliku da kroz sinergiju umetnosti i istorije dožive nesvakidašnje i svečano putovanje kroz vreme koje slavi estetiku jednog zaboravljenog doba.

Ulaz na manifestaciju je potpuno slobodan za sve sugrađane i goste Pančeva.

(Pančevac)