Glišić u Dolovu: Ujedinili ste Šumadiju, jug i Banat

Srpska napredna stranka (SNS) organizovala je danas veliko narodno druženje sa meštanima banatskog sela Dolovo, kojem je prisustvovao sam stranački vrh, kao i rukovodstvo Grada Pančeva.

Prepun trg i sjajna atmosfera dočekali su visoke funkcionere SNS-a Branka Malovića i Darka Glišića, koji obavlja i funkciju ministra za javna ulaganja u Vladi Republike Srbije, kao i gradonačelnika Pančeva Aleksandra Stevanovića. Narodnom druženju prisustvovao je i proslajvljni reprezentativac u košarci Mrko Kešelj.

Sa bine u Dolovu okupljenima se obratio ministar Darko Glišić, koji nije krio oduševljenje masovnošću i atmosferom koju su meštani i gosti priredili.

„Sa ove bine, koliko je sveta, mogu samo da kažem – alal vera, Pančevo! Alal vera! Ovde se oseća neverovatna energija, ali zaista neverovatna energija. I ja mogu da vam kažem da ste vi ovde danas, u Dolovu, u Pančevu, ujedinili Srbiju“, poručio je Glišić praćen gromoglasnim aplauzom.

Glišić je istakao da je ovo okupljanje pokazalo jedinstven spoj svih srpskih vrlina i krajeva.

„Vi ste ujedinili onaj temperament sa juga, onu energiju koju nosi naša Šumadija, onu marljivost koju donosi ovaj deo Srbije, sve ste ujedinili danas ovde na jedno mesto“, naglasio je ministar.

On je iskoristio priliku da javno zahvali domaćinima na gostoprimstvu i odličnoj pripremi ovog velikog skupa, posebno izdvojivši lokalnog koordinatora.

„Hoću da se zahvalim ovom bratu Baji na pozivu. Za mene je to uvek velika čast i veliko priznanje, da budem njegov gost i da vidim kako treba da izgleda jedna dobra organizacija. Organizacija koja jasno poručuje da je spremna da izađe u koštac sa svim izazovima i da iz svakog problema izađe kao pobednik. I svaka vam čast još jednom! Pobeda, nego šta!“, zaključio je Glišić u svom emotivnom i motivišućem govoru.

Prisutnima se obratio i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović, koji je istakao veliko zadovoljstvo zbog masovnosti skupa i prisustva visokih zvanica.

„Veliko je zadovoljstvo što smo danas ovde u ovolikom broju i zaista ovolika količina emocija je nešto što je neverovatno. Posebno velika čast i zadovoljstvo je što su danas ovde, u našem ponosnom Dolovu, sa nama naš proslavljeni reprezentativac u košarci gospodin Marko Kešelj, potpredsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke gospodin Branko Malović i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke gospodin Darko Glišić“, poručio je Stevanović.

Druženje u Dolovu proteklo je u pozitivnoj atmosferi, uz razgovor funkcionera sa građanima o tekućim projektima, ulaganjima u infrastrukturu južnog Banata i planovima za dalji razvoj ovog kraja.

(Pančevac)