Monodrama o Dositeju, istorijski spektakl i moderna tehnologija

Monodrama „Dositej Obradović“ izvedena je u prostoru Narodnog muzeja Pančeva, čime je svečano zatvoren 54. EX Teatar Fest.

Ovaj uspešni projekat muzejskog teatra Narodnog muzeja Srbije privukao je veliku pažnju publike, donoseći specifičan spoj dramske umetnosti, istorije i edukacije.

Istorijski spektakl i moderna tehnologija

Predstava je inspirisana fascinantnom životnom pričom velikog srpskog prosvetitelja, književnika i prvog ministra prosvete. Publika u Pančevu imala je priliku da vidi snažan istorijski prikaz epohe u kojoj je Dositej živeo, kao i ključnog razdoblja osnivanja moderne srpske države.

Posebnost ove scenske postavke ogledala se u upotrebi savremenih video-projekcija. Pomoću njih, prisutni su mogli vizuelno da prate bogatu mapu Dositejevih putovanja, kao i evropske gradove u kojima je boravio, učio i stvarao.

„Dositej Obradović bio je prosvetitelj, prvi srpski ministar prosvete, filozof i diplomata. Životni vek proveo je u mnogim gradovima Evrope u kojima je podučavao, učio jezike i studirao, upijajući duh prosvetiteljstva i racionalizma. Gospođa Ljiljana Gavrilović je napisala ovaj tekst, a ja sam se našao motivisanim i nadahnutim time da Dositej živi i da saznamo o njemu mnogo više nego što inače znamo. Svoja književna dela posvetio je srpskom narodu, pišući jezikom koji mogu svi da razumeju, s verom da su prosveta, nauka i znanje jedini put ka blagostanju pojedinca i države“, istakao je nakon predstave glumac Vladimir Cvejić.

On je dodao da publiku uvek najviše fascinira Dositejeva mobilnost za ono vreme: „Na kraju svake predstave ljudi me okruže i pitaju kako je moguće da je u to vreme tako putovao i obišao čitavu Evropu. Najviše je putovao kolima i pešice, ali i brodom, uvek sa dva-tri para cipela u torbi. Neki kažu da je Dositej u Srbiju doneo prosvetu i krompir, ali da se samo krompir primio. Ipak, nije tako. Da je tako, otkuda u Srbiji ovoliko škola, univerziteta, fakulteta, profesora i učenika? Znači, prosveta je ipak pobedila.“

Edukativni karakter za sve generacije

Lik Dositeja Obradovića upečatljivo je otelotvorio glumac Vladimir Cvejić. Zbog svog izraženog obrazovnog karaktera, ovaj komad se pokazao kao idealan izbor kako za redovnu pozorišnu publiku, tako i za učenike i studente koji su želeli da prošire svoje znanje o nacionalnoj kulturnoj baštini.

(Pančevac)