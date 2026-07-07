27. Vršački venac: Tradicionalni prijem u Gradskoj kući za ansamble iz celog sveta

VRŠAC – U Svečanoj sali Gradske kuće priređen je tradicionalni prijem za predstavnike ansambala koji učestvuju na ovogodišnjem, 27. Međunarodnom festivalu folklora „Vršački venac“.

Svečanom događaju prisustvovali su članovi delegacija iz Kolumbije, Grčke, Mađarske, Slovačke, Češke, Rumunije, Kanade i Srbije. Pored njih, na prijemu su bili predstavnici diplomatskog kora, lokalni privrednici, direktori javnih ustanova Vršca, organizatori, volonteri i brojni gosti.

Tokom prijema je istaknut ogroman značaj ove manifestacije. Ona već decenijama predstavlja kulturnu ličnu kartu Vršca i mesto susreta različitih naroda. Kroz muziku i igru, festival uspešno neguje međunarodna prijateljstva i promoviše svetsku kulturnu baštinu.

Domaćin susreta, gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, uputila je srdačne reči dobrodošlice svim gostima.

„Ovo je prilika da se, pre festivalske scene, upoznamo, razmenimo prve utiske i poželimo jedni drugima uspešne dane koji su pred nama. Vršac je grad koji je kroz svoju istoriju učio da bogatstvo leži u različitim kulturama, jezicima i običajima. Upravo zato nam je veliko zadovoljstvo što ovih dana možemo da budemo domaćini ljudima koji dolaze iz različitih zemalja i sa sobom donose deo svoje tradicije. Želim vam da iz našeg grada ponesete lepe uspomene, da steknete nove prijatelje i da se u Vršac uvek rado vraćate. Nadam se da ćete, pored festivalskih nastupa, pronaći vreme da upoznate naše znamenitosti, vinograde i gostoprimstvo po kome je Vršac prepoznatljiv“, poručila je u svom pozdravnom govoru gradonačelnica Mitrović.

U duhu dugogodišnje tradicije, predstavnici ansambala razmenili su sa domaćinima autentične poklone karakteristične za zemlje iz kojih dolaze. Gosti iz inostranstva dobili su simbole Srbije i Vršca kao trajnu uspomenu na boravak u ovom gradu.

Ovogodišnji „Vršački venac“ okupio je ansamble iz osam zemalja. Oni će tokom tri festivalske večeri publici predstaviti bogatstvo narodnih igara, pesama i tradicionalnih nošnji. Time se nastavlja tradicija koja Vršac duže od četvrt veka pozicionira kao važan centar međunarodne folklorne saradnje.