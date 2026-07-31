Omladinac iz Deliblata u punom pogonu pred vikend mečeve

Pripreme Fudbalskog kluba Omladinac iz Deliblata nalaze se u punom zamahu, a ekipa svakodnevno sprovodi intenzivne treninge pod rukovodstvom novog šefa stručnog štaba, Žarka Grbovića.

Dolazak popularnog Žareta doneo je novu energiju u tabor Omladinaca, a maksimalno ozbiljan rad na terenima prati i izuzetna timska atmosfera, što uliva veliki optimizam pred predstojeće izazove.

Provera forme: Dve jake kontrolne utakmice ovog vikenda

Stručni štab će formu i uigranost ekipe proveriti već tokom predstojećeg vikenda, kada su na programu dva atraktivna pripremna meča protiv kvalitetnih rivala:

Subota, 1. avgust (18:00): FK Omladinac – FK Partizan (Gaj). Meč se igra na domaćem terenu u Deliblatu, što je idealna prilika da publika pozdravi novu energiju u timu.

Nedelja, 2. avgust (18:00): FK Radnički (Kovin) – FK Omladinac. Ekipa Deliblata ide na teško gostovanje u Kovin gde će odmeriti snage sa iskusnim protivnikom.

Humanost na delu: Donatorsko veče za klupski mini-bus

Pored sportskih aktivnosti, uprava kluba aktivno radi i na unapređenju infrastrukture i logistike. Predsednik FK Omladinac, Petar Stamenović, organizuje dobrotvornu večeru koja će se održati u subotu, 8. avgusta u prostoru „Lovačke čarde“.

Glavni cilj ove akcije jeste prikupljanje finansijskih sredstava namenjenih za kupovinu klupskog mini-busa, koji će značajno olakšati putovanja i transport svih selekcija na gostujuće utakmice. Uprava kluba poziva sve navijače, meštane i ljude dobre volje da prvo podrže momke na terenu, a potom uzmu učešće u donatorskoj večeri i pomognu razvoju lokalnog sporta.

(Pančevac)