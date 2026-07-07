Vučić: Važno da gradimo odnose sa SAD, uskoro rešenje situacije oko NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je važno da Beograd gradi dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i naglasio da se nada da će uskoro biti rešena situacija oko Naftne industrije Srbije (NIS) i MOL-a.

Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što je predsednik SAD Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži podelio njegov intervju za američki Foks njuz, Vučić je zahvalio američkom lideru.

„Imaću susret i sa pastorom Markom Bernsom, njegovim savetnikom za duhovna pitanja, kao i sa još nekim američkim prijateljima. U svakom slučaju, za nas je važno – i trudićemo se – da gradimo dobre odnose sa SAD. Nadam se da uskoro završavamo sagu oko MOL-a i NIS-a, verujem da ćemo sa ruskim i mađarskim prijateljima moći da rešimo. Nije lako i jednostavno“, rekao je Vučić posle obraćanja na Konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropsku uniju.

O odnosima sa Podgoricom

Naveo je da je za njega očekivana, ali i iznenađujuća rasprava o srpskom jeziku u Crnoj Gori.

„Sve očekivano, nije to neko iznenađenje. Ipak, očekivao sam da će da se bave svojim pitanjima i unutrašnjim stvarima, a bavili su se napadima na Srbiju. To govori kakvo je raspoloženje“, zaključio je predsednik Srbije.

Poručio je da će Srbija na Crnu Goru uvek da gleda kao na braću i prijatelje, ali da će i čuvati svoju državu.

„Gledamo da ne odgovorimo na sve. U nekim stvarima morate recipročno da odgovorite. Što se tiče srpskog jezika, trobojke, pa oni su 2006. pravili državu da bi upravo izbegli da srpska trobojka i srpski jezik imaju ikakav značaj“, smatra Vučić.

O članstvu u EU

Vučić smatra da članstvo u EU ostaje dugoročni cilj, ali da se mora biti realističan u pogledu rokova.

„Verujem da postoje neke stvari koje su čak važnije od snova o završetku naših evropskih puteva i procesa pristupanja EU, jer znam da u narednih jednu, dve, tri, četiri ili pet godina nećemo biti punopravne članice“, istakao je predsednik Srbije.

Govoreći o novom pristupu evropskim integracijama, ocenio je da inicijativa koju su pokrenuli nemački kancelar Fridrih Merc i francuski predsednik Emanuel Makron može da predstavlja korak u dobrom pravcu.

(RTS)