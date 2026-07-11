Važno za privrednike u Vršcu: Rok za prijavu firmarine ističe 31. jula

VRŠAC – Odeljenje za lokalnu poresku administraciju Gradske uprave Grada Vršca obaveštava pravna lica i preduzetnike da je petak, 31. jul 2026. godine, krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarine).

Poreska prijava se podnosi isključivo elektronskim putem, preko zvaničnog portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija na adresi lpa.gov.rs.

Ko je oslobođen plaćanja?

Preduzetnici i mala pravna lica sa godišnjim prihodom do 50.000.000 dinara ne plaćaju ovu taksu.

Ipak, ovo oslobađanje ne važi za firme koje se bave sledećim delatnostima: bankarstvo, osiguranje, proizvodnja i trgovina naftom i duvanskim proizvodima, proizvodnja cementa, poštanske i telekomunikacione usluge, elektroprivreda, kockarnice, kladionice, noćni barovi i diskoteke.

Tarife za obveznike

Iznos takse se utvrđuje na godišnjem nivou u odnosu na kategoriju pravnog lica i prosečnu zaradu u lokalnoj samoupravi (period januar–avgust prethodne godine):

Srednja pravna lica, kao i preduzetnici i mala pravna lica sa prihodom preko 50 miliona dinara: plaćaju iznos do dve prosečne zarade.

Velika pravna lica: plaćaju iznos do tri prosečne zarade.

Privredni subjekti iz oblasti bankarstva, energetike, telekomunikacija i igara na sreću (svih veličina): plaćaju iznos do deset prosečnih zarada.

Lokalna poreska administracija apeluje na sve poreske obveznike da ispune svoju zakonsku obavezu u predviđenom roku kako bi izbegli zakonske kazne i sankcije.

(Grad Vršac)