OTVOREN KONKURS: Evo ko može da postane profesionalni vojnik u elitnim jedinicama

Uprava za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije raspisala je javne konkurse za prijem lica iz građanstva u svojstvu profesionalnih vojnika na određeno vreme za popunu radnih mesta u tenkovskim jedinicama u Prvoj, Drugoj, Trećoj i Četvrtoj brigadi Kopnene vojske i Tenkovskom bataljonu T-72M Kopnene vojske, 72. brigadi za specijalne operacije i 63. padobranskoj brigadi.

U Prvoj brigadi Kopnene vojske u 15. tenkovskom bataljonu (Sremska Mitrovica, kasarna „Boško Palkovljević Pinki“) konkurs je raspisan za radna mesta nišandžija i vozač tenka.

Stupanjem u jedinice Vojske Srbije, mlade ljude očekuje izazovan, dinamičan i siguran posao. Iako je prijem u jedinice po javnom konkursu na određeno vreme, oni koji se istaknu radom vrlo brzo mogu napredovati do podoficirskog čina i stalnog radnog odnosa. Stupanjem na snagu izmena i dopuna Zakona o Vojsci Srbije, profesionalnim vojnicima je data mogućnost zaključenja ugovora na neodređeno vreme, u skladu sa propisanim uslovima. Vojska Srbije nudi različite mogućnosti karijernog i stručnog usavršavanja, napredovanje, a istovremeno ostvaruju prava po pitanju zdravstvene i socijalne zaštite za sebe i članove porodica. Nije bez razloga institucija koja godinama uživa visoko poverenje građana – rekao je kapetan prve klase Darko Bubnjević.

Kapetan Bubnjević je istakao da Vojska Srbije kontinuirano prati savremene trendove u razvoju tenkovskih jedinica i iskustva savremenih oružanih sukoba, sa ciljem da se unaprede sposobnosti, zaštita i efikasnost tenkovskih posada.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu, biće upućeni u nadležne vojnozdravstvene ustanove na ocenu zdravstvenih sposobnosti, koja uključuje i psihološku procenu. Za kandidate koji uspešno ispune zdravstvene i psihološke kriterijume biće organizovana provera fizičkih sposobnosti. Kandidatima koji se opredele za rad u tenkovskim jedinicama obezbeđeni su stabilan radni odnos, redovna primanja, mogućnost karijernog i stručnog usavršavanja, kao i mnoge druge pogodnosti. U vojsci ste deo institucije u kojoj čast i pripadnost imaju veću vrednost od profita. Posebno ističemo da je od maja 2026. godine stupila na snagu odluka kojom se pripadnicima koji obavljaju zadatke u sastavu tenkovskih jedinica isplaćuje dodatak za radni doprinos u iznosu od 20 odsto od plate, čime su njihova mesečna primanja dodatno uvećana – objasnio je zastavnik Dalibor Žarić.

Konkretna radna mesta, opšti i posebni uslovi za prijem, način konkurisanja, sprovođenje izbornog postupka, rok za podnošenje prijava i ostala neophodna obaveštenja u vezi sa konkursima dostupni su na veb sajtu Ministartva odbrane Republike Srbije (www.mod.gov.rs), Vojske Srbije (www.vojska.mod.gov.rs) i u magazinu „Odbrana”. Konkurs traje do srede, 15. jula 2026. godine.

(Pančevac)