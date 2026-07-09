OJT Pančevo: Pijan izazvao saobraćajnu nesreću, podnet optužni predlog

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M.Đ. (1961) iz Dolova, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Ugrožavanje javnog saobraćaja, navodi se u saopštenju.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 27.12.2022. godine, oko 21.30 časova, u Pančevu, upravljajući putničkim motornim vozilom u stanju teške alkoholisanosti, sa koncentracijom alkohola u organizmu od 2,76 promila i usled neprilagođene brzine kretanja uslovima noćne vožnje i smanjene vidljivosti, udario u vozilo koje je bilo zaustavljeno i propisno obezbeđeno na kolovozu, usled čega je oštećeni A.J. (1987) iz Dolova, koji se tom prilikom nalazio pored zaustavljenog vozila, zadobio laku telesnu povredu u vidu površinske povrede glave.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom M.Đ. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest meseci, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo, kao i meru bezbednosti Zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od šest meseci.