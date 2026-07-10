Pančevo Hronika

Krivična prijava za Pančevca: Krio dve ručne bombe u kući

11:25

10.07.2026

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Foto: PU Pančevo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv N.Đ. (1995) iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, navodi se u saopštenju PU Pančevo.

Kriminalistička policija je, pretresom kuće i pomoćnih prostorija koje koristi osumnjičeni, pronašla dve ručne bombe. Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

(Pančevac)

 

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