Krivična prijava za Pančevca: Krio dve ručne bombe u kući

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv N.Đ. (1995) iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, navodi se u saopštenju PU Pančevo.

Kriminalistička policija je, pretresom kuće i pomoćnih prostorija koje koristi osumnjičeni, pronašla dve ručne bombe. Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

(Pančevac)