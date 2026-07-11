Velika najava Čubrila: Stiže ciklon sa nepogodama, evo kada se vraća leto

Leto na našim prostorima nastavlja u znaku nepredvidivih obrta, a prema najnovijoj prognozi poznatog meteorologa amatera Marka Čubrila, pred nama je izuzetno dinamičan i nestabilan period. Umesto stabilnog sunčanog vremena, atmosfera donosi ozbiljne promene pod uticajem visinskog ciklona stacioniranog iznad Ukrajine i Rumunije.

Najveći talas nestabilnosti očekuje se tokom predstojećeg vikenda. Tokom subote raste opasnost od intenzivnih pljuskova koji lokalno mogu prerasti u jače nepogode praćene gradom. Ipak, ovaj ciklon imaće i dobru stranu jer će blokirati prodor ekstremno vrelog vazduha iz severne Afrike ka Balkanu. Temperature će tokom vikenda i početkom nedelje biti umerene i kretati se između 24 i 29 stepeni, uz prijatno sveže noći.

Kratkotrajna stabilizacija i porast temperatura na 25 do 31 stepen očekuju se sredinom sledeće nedelje, tačnije oko srede.

Međutim, već u četvrtak novi visinski ciklon iz Poljske donosi brzu destabilizaciju i ponovno osveženje sa pljuskovima.

Ljubitelji pravih letnjih žega moraće da se strpe do perioda između 17. i 20. jula. Tada stiže normalan toplotni talas sa temperaturama od 28 do 34 stepena, dok će u zaleđu Jadrana živa ići i do 38 stepeni. Ipak, modeli već oko 20. jula najavljuju novi veliki preokret i jače pogoršanje vremena, što otvara pitanje da li su ekstremne julske vreline već iza nas.

(Blic)