Kovin dobija novi kamion smećar: Pokrajina odobrila milione za čistiju opštinu

Opština Kovin uspešno je obezbedila bespovratna sredstva za modernizaciju svog komunalnog sistema, čime će se značajno unaprediti higijena i zaštita životne sredine u celoj lokalnoj samoupravi, prenosi Dunav TV.

U Pokrajinskoj vladi potpisani su ugovori o sufinansiranju nabavke opreme za sakupljanje komunalnog otpada. Zahvaljujući ovom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, na ulice Kovina stiže potpuno novi, moderan kamion smećar.

Pomoćnica pokrajinskog sekretara Jelena Šarenac potpisala je ugovore ukupne vrednosti 60 miliona dinara sa predstavnicima opština Kovin, Kula i Odžaci. Ona je istakla da je ova podrška deo šireg, zajedničkog opredeljenja za stvaranje kvalitetnijih uslova za život građana u Vojvodini.

Predstavnici opštine Kovin naglašavaju da će novo vozilo drastično podići efikasnost odvoženja otpada i omogućiti brže reagovanje na terenu. Zbog velikog interesovanja gradova i opština, resorni sekretarijat je najavio da će i u narednom periodu obezbeđivati dodatna sredstva kako bi podržao lokalne samouprave u Vojvodini.