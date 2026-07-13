Dani Kosova i Metohije u Vršcu: Četiri meseca bogatog programa, tradicije i umetnosti

Grad Vršac će od sredine jula biti domaćin jedinstvene kulturne manifestacije „Dani Kosova i Metohije u Vršcu“. Ovaj četvoromesečni događaj organizuje Nacionalni ansambl narodnih pesama i igara Kosova i Metohije „Venac“ iz Gračanice, u saradnji sa vršačkim Udruženjem srpsko-japanskog prijateljstva „Hanami“ i brojnim institucijama kulture.

Glavni cilj inicijative jeste dugoročno povezivanje Vršca i Gračanice kroz predstavljanje umetničkih, tradicionalnih i duhovnih vrednosti Kosova i Metohije.

Svečano otvaranje zakazano je za 16. jul na Gradskom trgu u Vršcu. Posetioci će od 19.30 časova moći da uživaju u degustaciji tradicionalne kosovske trpeze, koju zajednički pripremaju udruženja žena iz Gračanice i Vršca. Od 20.30 časova uslediće koncert ansambla „Venac“, jedinog profesionalnog sastava koji čuva i scenski predstavlja folklorno nasleđe Kosova i Metohije.

Program se nastavlja već 17. jula u Gradskom muzeju Vršac, gde se od 19 časova otvaraju dve izložbe koje će trajati sve do 15. avgusta. Reč je o izložbi slika kosovskih umetnika Milice Kostić i Nikole Ilića, kao i o Venčevoj digitalnoj 3D izložbi narodnih nošnji praćenoj virtuelnim filmom „Srpsko kulturno nasleđe Kosova i Metohije“.

Naredni meseci donose podjednako bogat sadržaj:

Septembar: Radionice „Srpsko igračko nasleđe Kosova i Metohije“ namenjene folklornim igračima i koreografima.

Oktobar: Promocija dokumentarnog filma „Odraz u ogledalu“, koncert sastava „Fenečki biseri“, promocije knjiga o pogromu Srba, nastup Muzičke škole iz Gračanice i dve predstave Pozorišta iz Gnjilana („Kapetan Džon Piplfoks“ i „Filimonovi“).

Novembar: Svečana završnica uz izvođenje koreodrame „Tamni vilajet“ (zajednički projekat Fakulteta umetnosti u Zvečanu i Akademije iz Napulja), izložbu studentskih radova i izvođenje pobedničke predstave Festivala scenskog pokreta.

Organizatori ističu da ova manifestacija predstavlja priliku za očuvanje kulturnog identiteta i uspostavljanje trajnih veza, te pozivaju sve građane Vršca da svojim prisustvom podrže ovaj vrhunski kulturni program.