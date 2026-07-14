Prve provere pančevačkog Dinama: Omladinci pokazali borbenost , remi sa superligašem Zemunom

Fudbalski klub „Dinamo 1945” uspešno je startovao sa kontrolnim utakmicama u sklopu priprema za novu sezonu, odigravši u subotu dva meča u kojima je stručni štab proverio trenutne snage i mogućnosti tima.

Prva utakmica odigrana je na Gradskom stadionu u Pančevu, gde su šansu dobili najmlađi prvotimci i deca iz omladinskog pogona, a protivnik je bila ekipa Borca iz Starčeva. Iako su gosti slavili rezultatom 3:2, mladi pančevački igrači su velikim zalaganjem, borbenošću i atraktivnim akcijama pokazali da klub u budućnosti može ozbiljno da računa na njih.

Drugi, znatno teži ispit, Dinamo je imao na stadionu FK „Jedinstvo” u Ubu, gde je pod reflektorima odmerio snage sa ekipom FK „Zemun”, članom domaće Superlige. Izabranici pančevačkog tima pružili su izuzetno snažan otpor favorizovanom rivalu, pokazali disciplinu i karakter, a utakmica je završena bez pogodaka – 0:0.

Stručni štab može biti i te kako zadovoljan prikazanim na oba meča, a klub nastavlja sa intenzivnim radom. Kako se navodi u saopštenju, navijači u narednom periodu mogu da očekuju i ozvaničenje saradnje sa nekoliko novih igrača koji će pojačati konkurenciju pred početak prvenstva.

(Pančevac/S.L)