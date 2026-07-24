Otvoren konkurs za dečje radove: „Majčino mleko – najbolja hrana od prvog dana”

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” raspisao je konkurs za najbolje likovne i literarne radove namenjen predškolcima i osnovcima.

Ova aktivnost pokrenuta je u okviru obeležavanja Svetske nedelje dojenja i Nacionalne nedelje promocije dojenja. Cilj je da se kroz kreativnost dece podstakne svest o značaju dojenja kao najprirodnijeg i najzdravijeg načina ishrane novorođenčadi.

Uslovi konkursa i predaja radova

Konkurs je podeljen po uzrasnim kategorijama, a radovi se biraju na nivou okruga pre slanja na nacionalni nivo.

Ciljna grupa: Deca iz predškolskih ustanova i učenici osnovnih škola (I–IV i V–VIII razred).

Format likovnih radova: Isključivo na papiru formata bloka broj 5, tehnikom po izboru. Makete i drugi formati neće biti razmatrani.

Karakter konkursa: Konkurs nije nagradnog tipa. Fokus je na zdravstveno-vaspitnom radu sa decom.

Gde slati radove: Predškolske ustanove i škole iz Južnobanatskog okruga šalju radove na adresu: Zavod za javno zdravlje Pančevo, Miloša Obrenovića 2, 26000 Pančevo (sa naznakom: „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja”).

Rok za dostavu: Najkasnije do 16. oktobra 2026. godine. Radovi se ne vraćaju.

Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće objavljeni na sajtu Instituta „Batut” i korišćeni za izradu edukativnih materijala.

O globalnoj i nacionalnoj kampanji

Svetska nedelja dojenja obeležava se svake godine od 1. do 7. avgusta u više od 170 zemalja. U Srbiji se Nacionalna nedelja promocije dojenja tradicionalno obeležava 40. kalendarske nedelje (ove godine od 28. septembra do 5. oktobra), što simbolično predstavlja trajanje trudnoće.

Ovogodišnja kampanja sprovodi se pod sloganom: „DOJENJE – NAJBOLJI POČETAK ŽIVOTA. OSNAŽIMO ONO ŠTO JE PROVERENO NAJBOLJE”.

Ključne prednosti dojenja:

Optimalna ishrana: Majčino mleko u potpunosti zadovoljava sve nutritivne potrebe deteta do šestog meseca, a preporučuje se uz dohranu do druge godine.

Zdravstvena zaštita: Smanjuje rizik od oboljevanja majke i deteta i podstiče pravilan razvoj.

Ekonomska održivost: Smanjuje troškove porodičnog budžeta i rasterećuje zdravstveni sistem.

Kontinuirana podrška: Kampanja jača mrežu podrške (tzv. Warm Chain of Support) koja obuhvata porodicu, zdravstvene radnike i lokalnu zajednicu.