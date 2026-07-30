Krofnijada u Beloj Crkvi 1. avgusta

Udruženje žena „Vredne ruke Bele Crkve“ u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Bela Crkva, a pod pokroviteljstvom opštine Bela Crkva, organizuje manifestaciju „Krofnijada“.

Ova gastronomska manifestacija će se održati u subotu 1. avgusta u dvorištu Turističke organizacije i Centra za kulturu, sa početkom u 19 časova.

Mnogobrojni Belocrkvani, ali i gosti koji svoj odmor provode na belocrkvanskim kupalištima, uživaće u domaćim krofnama, a imaće priliku i da se upoznaju sa bogatom tradicijom koju članice udruženja žena čuvaju i nastoje da prenesu na mlade.

U okviru programa za mališane se organizuje kreativna radionica, goste očekuje nastup plesnih grupa Udruženja ljubitelja plese „Buena vista“ kao i pesma i muzika Dragana Stana.

(Pančevac/BCinfo)