Ekološka katastrofa kod Plandišta: Izgoreli kilometri pašnjaka i kanala, divljač u begu

Velika površina pašnjaka, kanala i strnjišta uništena je u vatrenoj stihiji koja je proteklog vikenda pogodila atare sela Banatski Sokolac i Barice u opštini Plandište.

Iako je sreda i situacija na terenu je pod kontrolom, posledice ovog velikog požara tek sada postaju potpuno jasne, a ekološka šteta po lokalni ekosistem je ogromna.

Vatra je buknula na nekoliko lokacija nadomak pomenutih sela, gutajući sve pred sobom. Brzom i požrtvovanom intervencijom pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice Plandište, požar je lokalizovan i sprečeno je njegovo dalje širenje na stambene i privredne objekte. Prema nezvaničnim informacijama, istraga o uzrocima izbijanja vatre je u toku.

Predstavnici Mesne zajednice Banatski Sokolac upozoravaju da ovakvi požari izazivaju nenadoknadiv gubitak za biljni i životinjski svet. U vatrenoj stihiji potpuno su uništena hranilišta i pojilišta, što direktno ugrožava i smanjuje prirodni priraštaj krupne i sitne divljači. Prirodna staništa zečeva, fazana, jarebica i divljih patki su zbrisana, zbog čega su ove životinje prisiljene na migraciju i beg iz svog prirodnog okruženja.

Nadležni apeluju na građane da budu maksimalno oprezni, jer česti vetrovi i nepovoljne vremenske prilike mogu u sekundi pretvoriti i najmanju iskru u nekontrolisani požar. Podseća se da je paljenje strnjišta strogo zabranjeno zakonom i da svaka gruba nepažnja u atarima i na kanalskim mrežama može dovesti do nesagledivih posledica i ogromne materijalne i ekološke štete.

(RTV Pančevo)