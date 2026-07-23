Vodovod: Bez vode ostali potrošsči u Banatskom Brestovcu
JKP Vodovod obsveštava potrošače da je zbog nepredviđenih radova na vodovodnoj
mreži danas u 10.45 časova došlo do prekida vodosnabdevanja u naseljenom
mestu Banatski Brestovac.
Ekipe nadležne službe su na terenu i rade na otklanjanju kvara i
normalizaciji vodosnabdevanja u najkraćem mogućem roku.
Prema trenutnim procenama, završetak radova i ponovno uspostavljanje
redovnog vodosnabdevanja očekuje se oko 12 časova.
Molimo građane za razumevanje i strpljenje tokom trajanja radova.