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Vodovod: Bez vode ostali potrošsči u Banatskom Brestovcu

11:09

23.07.2026

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Foto: Pixabay

JKP Vodovod obsveštava potrošače da je zbog nepredviđenih radova na vodovodnoj
mreži danas u 10.45 časova došlo do prekida vodosnabdevanja u naseljenom
mestu Banatski Brestovac.

Ekipe nadležne službe su na terenu i rade na otklanjanju kvara i
normalizaciji vodosnabdevanja u najkraćem mogućem roku.

Prema trenutnim procenama, završetak radova i ponovno uspostavljanje
redovnog vodosnabdevanja očekuje se oko 12 časova.

Molimo građane za razumevanje i strpljenje tokom trajanja radova.

(Pančevac)

Tagovi

isključenje vode JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo voda

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