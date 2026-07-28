Čarobni pasulj u Samošu: Penzioneri uz druženje čuvaju tradiciju

SAMOŠ – Dvorište Mesne zajednice u Samošu proteklog vikenda, 25. jula, bilo je ispunjeno mirisom tradicionalnih jela i pozitivnom energijom. Udruženje penzionera iz Samoša uspešno je organizovalo manifestaciju promotivnog karaktera pod nazivom „Čarobni pasulj“, koja je okupila predstavnike svih udruženja penzionera sa teritorije ove opštine.

Glavni cilj ovog lepog okupljanja bio je jačanje dugogodišnjih prijateljstava, unapređenje saradnje među udruženjima, kao i očuvanje tradicije zajedničkih susreta.

Dok se u kotlićima krčkao pasulj, najstariji sugrađani su u prijatnoj atmosferi razmenjivali kulinarska i životna iskustva.

Organizatori su sa ponosom istakli da takmičarski plasman ovoga puta nije bio u prvom planu. Najbolji „začin“ svakom jelu, kako kažu, bili su dobro društvo, iskreni osmesi i kvalitetno vreme provedeno zajedno. Ovaj događaj je još jednom potvrdio koliko su ovakvi susreti važni za aktivan društveni život i dobro raspoloženje penzionera u lokalu.

(Pančevac/RTV Kovačica)